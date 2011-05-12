На Львівщині засіяно 112 тис. га ярих зернових культур

Львів. 12 травня. УНІАН. У Львівській області під урожай 2011 року всіма категоріями господарства регіону заплановано посіяти 302 тис. га ярих культур (зокрема, це картопля, цукровий буряк та інші овочі; зерново-бобові, ярі зернові).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На 11 травня в області посіяно 112,2 тис. га ярих зернових культур (пшениця, ячмінь, овес, горох), що становить 94%. Завершено висадку картоплі 94 тис. га, або 98,8% до прогнозу. Посів цукрових буряків проведено на 16,4 тис. га, що становить 116,3 %.

Загальна посівна площа під урожай 2011 року у всіх категоріях господарства становитиме 556,6 тис. га, що на 16,6 тис. га більше за попередній. Зростання посівних площ відбуватиметься в основному за рахунок розширення площ посіву зернових, сої, гречки та овочів.