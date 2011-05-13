Львівські ветерани підтримують Михайла Цимбалюка

Львів. 13 травня. УНІАН. Львівські ветерани звернулися до Президента України з листом в якому висловлюють підтримку голови Львівської ОДА, «як державному службовцю та керівнику».

Текст листа, за підписом голови секретаріату Львівського відділення Всеукраїнського об‘єднання ветеранів Богдана Винниченка, переданий УНІАН, наводимо повнотекстово:

«Ми, ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій з визволення української землі від нацистських загарбників підтримуємо голову Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка як державного службовця та керівника, який вміло реалізує політику громадської злагоди та примирення, дає гідну відсіч лівому і правому екстремізму і мудро реалізує програму державного будівництва у нашому політично складному західному регіоні».