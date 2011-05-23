На Львівщині розпочалася акція з вимірювання артеріального тиску

Львів. 23 травня. УНІАН. З 23 травня до 4 червня у Львівській області проводитиметься масова акція з вимірювання артеріального тиску у населення. Захід проводиться згідно із розпорядженням голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Тиск вимірюватимуть у спеціальних кабінетах поліклінік, лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктах; окрім цього, спеціальні пункти будуть розташовані у місцях найбільшого скупчення людей, поблизу вокзалів, базарів тощо.

Головний позаштатний кардіолог області Оксана Кузьмяк зазначила: „Такі акції вкрай необхідні, адже вони викликають певну настороженість населення щодо власного здоров’я. Кількість хворих на артеріальну гіпертензію постійно зростає, як зростає і кількість пацієнтів, що страждають через її ускладнення. За минулий рік в області зафіксовано 2 800 інсультів, інфарктів - 1 300, пов’язаних з високим артеріальним тиском. Отже, населення повинне контролювати артеріальний тиск, щоб вберегтися від ускладнень”.

За минулий рік під час акції було виміряно артеріальний тиск 711 тис. осіб, що становить 35% від дорослого населення.

Вперше виявлено артеріальну гіпертензію у 16 тис. 843 осіб населення працездатного віку, що становить 3,6% від дорослого населення. Взято на диспансерний облік понад 18 тисяч осіб.