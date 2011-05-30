У Львові затримано торгівця трамадолом

Львів. 30 травня. УНІАН. У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який під дерев’яною підлогою дачного будиночку зберігав майже 3 тис. пігулок димедролу та 4,5 тисячі таблеток трамадолу. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

49-річного чоловіка затримали ввечері у місцевому парку. Там, за оперативною інформацією, він мав збути покупцеві трамадол. Чоловіка затримали і доправили в райвідділ міліції, де він зізнався, що торгує трамадолом.

Затриманий зізнався, що таблетки отримав від громадян, із якими познайомився на вокзалі.

У дачному будинку затриманого під дерев’яною підлогою у поліетиленових кульках зберігалось ще понад сім тисяч таблеток. Майже 3 тисячі пігулок димедролу та 4,5 тисячі таблеток трамадолу.

За цінами «чорного» ринку така чимала партія заборонених препаратів коштує щонайменше 96 тисяч гривень.

Зараз вирішується питання про порушення проти чоловіка кримінальної справи за статтею, яка передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.