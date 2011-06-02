Постраждалим від негоди в с. Завидче виділено 1130 листів шиферу

Львів. 2 червня. УНІАН. Спільними зусиллями Львівської ОДА та Радехівської РДА вдалося подолати наслідки негоди, що зруйнувала покрівлю 38 будинків у с. Завидче Радехівського району. Для заміни покриття виділено 1130 листів шиферу хвильового. Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Зокрема, за дорученням голови Львівської ОДА М. Цимбалюка, 500 листів шиферу виділено з Львівського регіонального резерву матеріально-технічних ресурсів, 330 – допомога народного депутата України, почесного голови Правління ВАТ «Івано-Франківськцемент» М.Круця, 300 листів – з місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів Радехівського району.

На сьогодні весь шифер розподілено між власниками постраждалих господарств. Радехівська РДА спільно із Завидчанською сільською радою організували бригаду, яка допомагатиме місцевим мешканцям в заміні пошкодженої покрівлі.

Нагадаємо, 28 травня внаслідок сильних дощів та граду, які пройшли у Радехівському районі, було постраждало 38 домогосподарств, у тому числі негода пошкодила 24 дахи житлових будинків.