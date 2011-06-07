На Львівщині згоріла «Шкода»

Львів. 7 червня. УНІАН. У Львівській області згорів легковий автомобіль «Шкода Фабія Універсал». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Інцидент стався 7 червня о 01.42 в м. Червонограді на вул. Тарнавського, 2. Вогнем знищено автомобіль. Врятовано сусідній автомобіль «Форд Мондео». «Причина пожежі – занесення стороннього джерела запалювання ззовні невідомою особою», – зазначили в МНС.

Ведеться слідство.