На Львівщині за добу згоріло два авто

Львів. 8 червня. УНІАН. У Львівській області за минулу добу згоріло два автомобілі. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.

Зокрема, 7 червня у Львові на вул. Антоновича, 112 сталася пожежа в мікроавтобусі Volkswagen, 2001 року випуску. Вогнем знищено салон автомобіля. За інформацією рятувальників, причина пожежі – коротке замикання бортової системи автомобіля.

Окрім цього, в с. Сидинівка Бродівського району в дерев’яному гаражі згорів «ВАЗ-2108». У даному випадку, за повідомленням МНС, причина пожежі – встановлюється.