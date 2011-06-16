На Львівщині розвиватимуть соціальне підприємництво

Львів. 16 червня. УНІАН. У Львівській області буде створено мережу громадських організацій для розвитку соціального підприємництва.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У межах виконання проекту «Підтримка розвитку соціального підприємництва у Львівській області» та розробки стратегії його розвитку у Львівській області Центр соціального підприємництва і Сокальська агенція регіонального розвитку, головне управління економіки та інвестицій облдержадміністрації, розпочали формування мережі організацій різних форм власності, які працюють у сфері соціального підприємництва, або яких ця тема цікавить на перспективу.

Як повідомила директор Сокальської Агенції регіонального розвитку Ганна Костюк, створення мережі організацій, які зацікавлені у соціальному підприємництві у Львівської області, без сумніву, сприятиме збільшенню їх кількості та розширенню спектру їх діяльності.

«Усі, хто зацікавлений у поглиблені своїх знань щодо соціального підприємництва, правового поля для такої діяльності, а також бажає знайти партнерів та однодумців, може звертатись до Центру соціального підприємництва: м.Львів, вул. Й.Сліпого 7 (4 поверх, офіс 405) тел.2476255, або м. Сокаль, вул.Шептицького 44, тел.257 7-37-66, чи надсилати запитання, пропозиції на e-mail: sarr@bis.net.ua», – зазначають у ОДА.