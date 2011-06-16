«Укрзалізниця» планує одержати перший «Hyundai» у лютому

Київ. 16 червня. УНІАН. «Укрзалізниця» розраховує одержати перший поїзд «Hyundai» з випередженням графіка — наприкінці лютого - початку березня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

«Сьогодні вся робота ведеться відповідно до графіка постачання. І якщо за графіком ми чекали поставки першого електропоїзда десь наприкінці березня 2012 року, то зараз робота проводиться з деяким випередженням, і ми плануємо, що наприкінці лютого - початку березня ми одержимо перший поїзд», - сказав він.

За словами Л.ЛОБОЙКА, до цього, в січні-лютому поїзд пройде випробування на заводі в Кореї. У грудні ц.р. до Кореї поїдуть українські фахівці для навчання специфіки експлуатації поїздів такого типу.

Як нагадав Л.ЛОБОЙКО, «Укрзалізниця» працює зараз над модернізацією шляхів із тим, аби поїзди «Hyundai», що розвивають швидкість до 160 км/год., могли їздити на такій швидкості. «В результаті, плануємо скоротити час руху з Києва до Львова до 5 годин, до Харкова — до 5 годин, до Донецька — 6 годин», - сказав Л.ЛОБОЙКО. Він також нагадав, що до Євро-2012 буде також поставлено два двоповерхові поїзди виробництва «Шкода». За словами Л.ЛОБОЙКА, Крюковський вагоноремонтний завод зараз працює над дослідним зразком двосистемних електропоїздів за бюджетні кошти.

«Що стосується «Hyundai» - це не просто поїзд, а це відкриття швидкісного руху на ділянці між Львовом і Києвом, Києвом і Харковом через Полтаву і Київ-Донецьк через Полтаву», - зазначив Л.ЛОБОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 р. Південна залізниця підписала контракт з компанією "Hyundai Corporation» на поставку 10 нових міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху. Відповідно до контракту, 6 електропоїздів буде поставлено до Євро-2012, ще 4 – після проведення чемпіонату. Поїзди будуть здатні розвивати швидкість 160 км/год., що є першим кроком на шляху впровадження високошвидкісного пасажирського руху в Україні.