Інспектори ДАІ застосували зброю, щоб зупинити викрадачів авто. Фото

Львів. 21 червня. УНІАН. У Львові інспектори ДАІ змушені були застосувати зброю, щоб зупинити викрадачів мікроавтобуса. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Як зазначено в повідомлені, 20 червня у чергову частину відділу ДАІ міста Львова надійшло повідомлення про те, що невідомі особи викрали автомобіль «Фольксваген Т4». Викрадене авто було помічено інспекторами на вул. Тракт Глинянський. Вимогу зупинитись, водій мікроавтобуса проігнорував. Для надання допомоги у район переслідування були направлені додаткові наряди ДПС ДАІ.

Під час переслідування підозрюваних у крадіжці та з метою зупинки автомобіля «Фольксваген Т4», один з інспекторів ДАІ змушений був застосувати табельну зброю. Зокрема, він здійснив 13 пострілів: 7 - попереджувальних та 5 - по автомобілю.

Зупинили інспектори ДАІ автомобіль за селом Гаї Пустомитівського району Львівської області. Проте у ньому був лише один із утікачів, іншому вдалося втекти.

Автомобіль «Фольксваген Т4» отримав технічні пошкодження. Затриманого громадянина, який перебував у салоні автомобіля, 27-річного львів’янина, було доставлено у Шевченківський райвідділ міліції міста Львова.



Пошуки іншого правопорушника тривають.

Фото ДАІ Львівщини