У Львові презентували фотовиставку «Гори і люди»

Львів. 25 червня. УНІАН. У Львові 24 червня презентували фотовиставку «Гори і люди», яка була організована Генеральним консульством Чеської Республіки у Львові у співпраці з Львівською ОДА. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У межах презентації було представлено досвід Івано-Франківської області у впровадженні та реалізації проекту т.зв. карпатської системи маркування в Україні, а також досвід системи туристичного маркування у Львівській області.

Презентована колекція професійних фотографій ілюструє проект туристичного маркування в українських Карпатах, котрий з 2008 року в рамках чеської допомоги за кордоном реалізує Чесько-польський форум при уряді Чеської Республіки. Тільки в Закарпатській області до цього часу виконано маркування впродовж 700 км туристичних маршрутів.

Для маркування туристичних маршрутів, яке виконують волонтери з Чехії, Польщі, Словаччини й України, використовується традиційна чеська (чехословацька) кольорова система маркування, визнана однією з найкращих у світі. Цього року Чеська Республіка почала втілювати новий проект маркування в Автономній Республіці Крим.