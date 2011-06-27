Нагороджено представників молоді Львівщини

Львів. 27 червня. УНІАН. Учора, 26 червня, у приміщенні обласної державної адміністрації пройшли вітальні нагородження представників молоді Львівщини з нагоди Дня молоді.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Молодь Львівщини від імені голови ОДА Михайла Цимбалюка привітав заступник з гуманітарних питань голови ОДА І.Стефанишин, який у своєму вітальному наголосив на необхідності збільшення представницької частки молодих людей в державній владі та органах місцевого самоврядування через залучення молоді до стажування.

Згідно з розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 25 червня 2011 року №582, за активну громадську діяльність і культурно-просвітницьку роботу серед молоді, вагомий особистий внесок у розвиток молодіжного руху на Львівщині та з нагоди Дня молоді почесно грамотою облдержадміністрації було нагороджено:

М. Зарембу – заступника директора молодіжної громадської організації «Асоціації КВН Галичини» міста Львова;

І. Гордяка – референта уладу пластового юнацтва станиця Дрогобич ПЛАСТУ Національної скаутської організації України;

І. Танасійчука – члена громадської організації «Наше право» міста Львова.

К. Тихонову – лідера молодіжного театру «Край» Золочівського району, члена Золочівського осередку молодіжної громадської організації «Молода просвіта», члена обласної спілки письменників України;

С. Грушая – голову Львівської обласної молодіжної громадської організації «Молодіжний центр розвитку»;

Р. Канціра – голову Львівської обласної молодіжної громадської організації «Націонал-патріотична українська молодіжна організація»;

Д. Симака – заступника голови Колегії та профкому студентів і аспірантів Національного університету «Львівська політехніка»;

С. Холявко – президента Львівської міської молодіжної громадської організації «Рада студентів технічних університетів Європи»;

О. Ярмоленко – голову молодіжної громадської організації «Леополіс молодий».

Подяку голови обласної державної адміністрації оголошено:

Редакції освітнього студентського тижневика «Аудиторія»;

Первинні профспілкові організації студентів і аспірантів Львівського національного аграрного університету;

Студентській раді Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.