Президент Монголії нагородив Цимбалюка медаллю "Дружби"

Львів. 28 червня. УНІАН. Президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж, перебуваючи з державним візитом до України в м. Львові, нагородив голову Львівської ОДА Михайла Цимбалюка медаллю "Дружби" за вагомий внесок у розвиток відносин між Монголією та Україною.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк подякував Президенту за високу нагороду і підкреслив: "Для мене велика честь святкувати 15-ту річницю прийняття Конституції України з разом Вами".

Голова Львівської ОДА прийняв запрошення Цахіагійна Елбегдоржа і додав, що делегація Львівської області обов’язково відвідає Монголію.

Крім того, медалями з нагоди 800-річчя заснування Монгольської держави були нагороджені викладачі Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного та Львівського національного університету ім. Івана Франка.