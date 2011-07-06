У червні на ярмарках було реалізовано продукції на 2,2 млн грн

Львів. 6 липня. УНІАН. У червні цього року на виконання доручення голови Львівської ОДА було проведено 50 виставок-ярмарків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, на ярмарках було реалізовано 198,27 тонн сільськогосподарської продукції на 2271,83 тис. грн.

Окрім цього, реалізовано 23,5 тис. шт. яєць на 10,23 тис. грн., живих поросят 82 голови на 27,2 тис. грн., живих курей 905 голів на 22,6 тис. грн.

Учасники ярмарків забезпечені торговими місцями та користуються пільгами зі сплати за оренду торгового місця, що дозволяє знизити ціну на представлену ними продукцію.