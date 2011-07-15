У Львові відбувся чемпіонат внутрішніх військ зі стрільби

Львів. 15 липня. УНІАН. Військовослужбовці Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України стріляють найкраще. Саме такий результат вони показали на чемпіонаті внутрішніх військ з прикладної стрільби.

Про це УНІАН повідомив начальник групи зв’язків з громадськістю та ЗМІ Західного територіального командування підполковник Вадим Голуб.

Три дні команди змагались у влучній стрільбі з пістолета Макарова, автомата Калашникова, та снайперської гвинтівки Драгунова.

Перше місце у чотирьох вправах (ПМ-2, СГД, ПМ-5, ПМ-4) вибороли стрільці Західного територіального командування, два перших місця (у вправах АК-3 та АК-4) зайняли військовослужбовці Північного територіального командування, одне призове місце (у вправі ПМ-3) дісталось Південному територіальному командування.

За результатами чемпіонату перше місце, традиційно, завоювала команда Західного територіального командування, на другому місці опинилася команда Північного територіального командування, третє місце дісталось команді Південного територіального командування.

Фото Вадима Голуба