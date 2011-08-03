У Львові обікрали аптеку

Львів. 3 серпня. УНІАН. В ніч з 1 на 2 серпня, у Львові невідомі скоїли крадіжку ліків з приміщення аптеки.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, зловмисники вночі виламали пластикові двері в приміщенні аптечного закладу на вулиці Лисенка і викрали медикаменти.

Кількість, найменування і вартість викрадених медикаментів буде встановлена після інвентаризації.

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб причетних до скоєння крадіжки.