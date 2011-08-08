Підприємство оштрафували за неправдиву рекламу в Інтернеті

Львів. 8 серпня. УНІАН. Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України притягнуло ПП «Рабмер» до відповідальності за поширення в мережі Інтернет оманливої реклами. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Антимонопольного комітету України.

Відділення оштрафувало ПП «Рабмер» на 17 тис. грн за використання неправдивої інформації щодо періоду діяльності підприємства на ринку послуг із безтраншейної санації трубопроводів.

Як зазначається в повідомлені АМКУ, суб’єкт господарювання на власному веб-сайті розмістив інформацію з акцентом на багаторічному досвіді у виконанні зазначених робіт у 2003-2005 рр. Насправді ж ПП «Рабмер» було створене лише у 2008 році і не обслуговувало споживачів у вказаний період.

Крім того, фахівці відділення виявили, що такі послуги надавала австрійська компанія «Rabmer Holding GmbH», представництвом якої в Україні є ТОВ «Рабмер-Україна», засноване у 2002 році.

У зв’язку з цим відділення зобов’язало відповідача припинити порушення, оскільки поширювана інформація може ввести споживачів в оману. Зі свого боку, підприємство на засіданні адміністративної колегії Львівського обласного територіального відділення Комітету визнало факт вчиненого порушення, зобов’язалося припинити неправомірні дії та сплатити штраф до державного бюджету.

Додамо, ТОВ «Рабмер-Україна» та ПП «Рабмер» зареєстровані в місті Самборі (Львівська обл.) та конкурують між собою на одному ринку.