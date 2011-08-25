Міністри юстиції та культури їдуть на Львівщину

Львів. 25 серпня. УНІАН. 28 серпня на Львівщині відбудеться Всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Я син народа, що вгору йде» з нагоди 155-ї річниці від дня народження Івана Франка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Львівській ОДА, свято відбудеться у Державному історико-культурному заповіднику “Нагуєвичі”, що у селі Нагуєвичі Дрогобицького району.

Заплановано, що захід відвідають міністр культури України Михайло Кулиняк, міністр юстиції Олександр Лаврінович, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк та голова Львівської облради Олег Панькевич.

«Виїзд акредитованих журналістів від приміщення Львівської ОДА, вул. Винниченка, 18 о 9 годині ранку. Акредитація ЗМІ за телефонами 261 – 22 – 07, до 14.00 26 серпня», – зазначили в ОДА.