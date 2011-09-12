Цимбалюк зустрівся із новим начальником Львівської митниці

Львів. 12 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 12 вересня провів робочу зустріч із новопризначеним начальником Львівської митниці Денисом Пудриком.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, начальник Львівської митниці повідомив голову губернатора про плани стосовно реконструкції та будівництва пунктів пропуску, зокрема передбачено удосконалення інфраструктури пункту пропуску «Рава-Руська», створення єдиного цілісного комплексу функціонального модуля "фільтр пункту пропуску" пункту пропуску «Краковець», облаштування ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску «Краковець», реконструкція боксу для поглибленого огляду автотранспорту в пункті пропуску «Рава-Руська» та реконструкція пункту пропуску «Шегині».

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк наголосив на питанні навчання новопризначених спеціалістів Академії, а також побажав начальнику Львівської митниці не зупинятися на досягнутих показниках, а й надалі прискорювати темп наповнення державного бюджету.