Цимбалюк зустрівся із новим начальником Львівської митниці

18:28, 12 вересня 2011
Львів
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Говорили про реконструкцію ПП

Львів. 12 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 12 вересня провів робочу зустріч із новопризначеним начальником Львівської митниці Денисом Пудриком.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, начальник Львівської митниці повідомив голову губернатора про плани стосовно реконструкції та будівництва пунктів пропуску, зокрема передбачено удосконалення інфраструктури пункту пропуску «Рава-Руська», створення єдиного цілісного комплексу функціонального модуля "фільтр пункту пропуску" пункту пропуску «Краковець»,  облаштування ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску «Краковець»,  реконструкція боксу для поглибленого огляду автотранспорту в пункті пропуску «Рава-Руська» та  реконструкція пункту пропуску «Шегині».

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк наголосив на питанні навчання новопризначених спеціалістів Академії, а також побажав начальнику Львівської митниці не зупинятися на досягнутих показниках, а й надалі прискорювати темп наповнення державного бюджету.

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