Рятувальники Львівщини відзначили професійне свято

Львів. 19 вересня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович 15 вересня підписав Указ № 918/2011 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня рятівника».

За значний особистий внесок у реалізацію державної політики щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, зразкове виконання службового обов'язку, високий професіоналізм Президент України наголродив медаллю «За врятоване життя» Книшука Миколу Миколайовича – старшого пожежного 18-ї державної пожежної частини Бродівського районного відділу Головного управління МНС України в Львівській області, старшого сержанта служби цивільного захисту.

Від імені голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка рятувальників області напередодні професійного свята, що вже традиційно відзначається щороку 17 вересня, привітав перший заступник голови облдержадміністрації Богдан Петрушак.

Гостями на святі також були перший заступник Львівського міського голови Олег Синютка, керівники правоохоронних органів, силових структур, контролюючих органів судочинства та юстиції Львівської області.

Вітальне слово виголосив начальник ГУ МНС України в Львівській області генерал-майор служби ЦЗ Сергій Дмитровський. У привітанні він згадав усе, чого досяг колектив впродовж останнього року, події у яких рятувальники приймали участь і несли у собі загрозу життям і здоров’ю працівників.

Головний рятувальник Львівщини побажав колегам здоров’я, успіхів у нелегкій праці, аби щастям і добробутом наповнювалось буття. Також він подякував за постійну співпрацю та підтримку представникам органів місцевої влади та самоврядування, адже існуюче порозуміння здатне забезпечити більш ефективну роботу в цілому.

Перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Богдан Петрушак вручив пам’ятні годинники рятувальникам, що відзначились при ліквідації надзвичайних ситуацій. Окрім того, працівники МНС отримали нагрудні знаки «За заслуги», почесні грамоти МНС, подяки та чергові спеціальні звання.