У Львові розпочалися змагання зі стрибків на батуті

Львів. 21 вересня. УНІАН. У Львові сьогодні розпочалися змагання Чемпіонату України 2011 року зі стрибків на батуті (стрибки на акробатичній доріжці). Про це повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.

У змаганнях візьмуть участь понад 100 спортсменів, які представляють провідні акробатичні школи України. Під час урочистої церемонії відкриття змагань кращі з них отримали посвідчення майстра спорту України та майстра спорту України міжнародного класу з акробатики.

Змагання триватимуть до 23 вересня.