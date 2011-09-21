У Львові розпочалися змагання зі стрибків на батуті
19:07, 21 вересня 2011Львів
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Буде 100 спортсменів
Львів. 21 вересня. УНІАН. У Львові сьогодні розпочалися змагання Чемпіонату України 2011 року зі стрибків на батуті (стрибки на акробатичній доріжці). Про це повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.
У змаганнях візьмуть участь понад 100 спортсменів, які представляють провідні акробатичні школи України. Під час урочистої церемонії відкриття змагань кращі з них отримали посвідчення майстра спорту України та майстра спорту України міжнародного класу з акробатики.
Змагання триватимуть до 23 вересня.
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