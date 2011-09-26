В аеропорту «Львів» завершують укладання бетону на пероні №1

Львів. 26 вересня. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Львів» триває будівництво другої черги злітно-посадкової смуги: нині вже практично повністю завершено укладання бетону на пероні № 1.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

За даними ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком», на пероні № 1 укладено 63 тис. кв. м. бетону. Що стосується основної смуги, то тут відфрезеровано 1500 погонних метри покриття, старий бетон розібраний на 1200 погонних метрах смуги. Також виконано облаштування нижнього шару на 140 м злітно-посадкової смуги.

Паралельно ведуться роботи по стабілізації льотного поля, виконується водозниження та облаштування комунікацій. На руліжній доріжці № 1 триває монтаж світлосигнального обладнання.

Нагадаємо, будівництво першої черги злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту було завершено наприкінці серпня цього року. Перша черга ЗПС аеропорту становить 1630 метрів: реконструкція існуючої частини довжиною 835 метрів і новозбудована смуга – 795 метрів.

Крім того, введено в експлуатацію руліжні доріжки № 5 і № 8 і перон № 2.