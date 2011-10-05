Львівщина отримала 2,1 млрд. грн. дотацій з держбюджету

Львів. 5 жовтня. УНІАН. Минулого місяця значна частина фіскальних органів та органів місцевого самоврядування Львівщини не забезпечила виконання плану надходження податків і неподаткових платежів до загального фонду місцевих бюджетів. Про це повідомив начальник Головного фінансового управління Львівської ОДА Олег Демків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загалом в області виконання завдань за вересень становить 98,6%, а, зокрема, з надходжень платежів до загального фонду обласного бюджету – 94,8%, м.Львова – 91,8%, Моршина – 81,2%, Трускавця – 88,7%, Бродівського району – 99,7%, Дрогобицького – 86,7%, Кам’янка-Бузького – 99,5%, Мостиського – 91,2%, Перемишлянського – 91,9%, Самбірського – 89,9%, Сколівського – 92,6%, Сокальського – 86%, Старосамбірського – 70,2%, Стрийського – 94,6%.

За 9 місяців 2011 року до місцевих бюджетів області надійшло 2484,9 млн грн податків і неподаткових платежів, що становить 110,6% до надходжень за відповідний період торік та 87 % до плану на 9 місяців (у січні-серпні цього року зростання становило 111,2%).

Зокрема, до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 2231,4 млн грн, що становить 111,8 % до надходжень за січень-вересень попереднього року і 93,8 % до плану дев’яти місяців цього року. Найбільше відставання допущено в містах Львові, Трускавці, Дрогобичі, Самборі, Бориславі, Стрию та Сколівському і Перемишлянському районах.

На 1 жовтня цього року не забезпечено також виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України за надходженням доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, до обласного бюджету (96,9%) та бюджетів міст Львова (98%), Дрогобича (97,2%), Самбора (94,7%), Стрия (96,3%), Трускавця (92,5%) і Дрогобицького (92,9%), Миколаївського (94,5%), Мостиського (93,3%), Самбірського (90%), Старосамбірського (94,8%) районів.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 253,5 млн грн або 101,1 % до надходжень у січні-вересні 2010 року та 53,2 % до плану на 9 місяців.

За 9 місяців 2011 року до бюджетів усіх рівнів за оперативними даними надійшло доходів у загальній сумі 9084,8 млн грн, що становить 120,2 % до надходжень за січень-вересень попереднього року (за 8 місяців поточного року надходження зросли на 121,8 %).

Зокрема, до державного бюджету мобілізовано 6599,9 млн грн доходів, що становить 124,3 % до надходжень січня-вересня 2010 року. Платежів, від яких відраховується дотація бюджету області, надійшло 6109,5 млн грн або 125,2 % до надходжень за 9 місяців 2010 року, в тому числі:

- податкових платежів надійшло 3176,5 млн грн, що становить 129,2 % до надходжень за відповідний період попереднього року та 103,2 % до плану на січень-вересень 2011 року;

- митних платежів надійшло 2843,6 млн грн, що становить 119,2 % до надходжень за січень-вересень 2010 року та 99,3 % до плану на 9 місяців 2011 року (недовиконання – 20,1 млн грн);

- платежів, мобілізованих іншими міністерствами і відомствами, надійшло 44 млн грн (120 % до минулорічних надходжень за аналогічний період).

Протягом січня-вересня місцеві бюджети області отримали 2140,3 млн грн дотації вирівнювання з державного бюджету, що становить 100% до плану на 9 місяців.

Окрім того, у звітному періоді місцеві бюджети області отримали 1092,2 млн грн короткотермінових позик на покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Це дозволило забезпечити в області виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ за першу і частину за другу половину вересня, а також відпускних педагогічним працівникам. На 1 жовтня 2011 року нарахована до виплати з місцевих бюджетів області заробітна плата за другу половину вересня становить понад 115 млн грн (терміни виплати 1-7 жовтня).