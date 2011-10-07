На Львівщині браконьєри застрелили зубра

Львів. 7 жовтня. УНІАН. 6 жовтня на території Державного підприємства «Мисливське господарство «Стир» між селами Сидинівка і Ковпин Бродівського району місцевими селянами виявлено мертвого зубра.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області.

Представники ДПМГ «Стир» спільно з фахівцями ветеринарної служби Львівщини, працівниками управління МВС України, Держуправління охорони навколишнього природного середовища та Державної екологічної інспекції в Львівській області виїхали на місце події для встановлення причини загибелі тварини.

Загиблий зубр – самець віком 7-8 років. Під час візуального спостереження по попередньому заключенню спеціалістами ветеринарної медицини – смерть зубра наступила внаслідок вогнепального поранення в область грудної клітки в ніч з 5 на 6 жовтня 2011 року.

За даним фактом порушено кримінальну справу.

Ведеться слідство.