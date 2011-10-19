Цимбалюк: На Львівщині є добрі умови для ведення бізнесу

Львів. 19 жовтня. УНІАН. Під час проведення XI Міжнародного економічного форуму Львівщина продемонструвала усім гостям та учасникам форуму те, що у регіоні справді працює влада, є добрі умови для ведення бізнесу, а також йде процес створення нових робочих місць. Про це під час ефіру на одній із радіостанцій області сказав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Важливо, що усі гості побачили цей край і зрозуміли, що сюди можна приїжджати на відпочинок та на оздоровлення. Вони розповідатимуть про це своїм друзям та колегам по роботі і таким чином ще й відбудеться презентація нашого краю», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА додав, що під час проведення форуму уже відбулось підписання кількох угод, а також напрацьована умови для підписання таких угод у майбутньому.

«Це стосується і розвитку банківської сфери, і готельного бізнесу. Також є намір інвестувати у АПК деяких районів Львівщини, а також у економічно неактивні підприємства нашого краю. Ефект від проведення форуму уже є і буде у майбутньому. Також, звичайно, це живе спілкування людей під час форуму. Ми продемонстрували, що на Львівщині працює влада, є добрі умови для ведення бізнесу, створюються нові робочі місця. Звичайно, економіка не розвивається ще такими темпами, як нам би хотілось, адже завжди хочеться більшого, але статистика свідчить про певний поступ», - сказав Михайло Цимбалюк.

Також голова Львівської ОДА повідомив, що форум вперше відвідали офіційні корейські та китайські делегації, які цікавились модернізацією вугільного виробництва на Львівщині, співпрацею у галузі культури, а також виробництвом музичних інструментів на Львівській фабриці музичних інструментів «Трембіта».

Також корейці цікавляться переробкою сільськогосподарської продукції, її виробництвом за сучасними технологіями, а також хочуть закупляти нашу продукцію. Ми очікуємо інвестиційного пожвавлення на Львівщині і ефект від проведення форуму у цьому напрямку почнемо відчували найближчими місяцями», - сказав Михайло Цимбалюк.