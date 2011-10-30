У Львові відкрили стадіон до Євро-2012

Львів. 30 жовтня. УНІАН. 29 жовтня у Львові відбулося урочисте відкриття стадіону «Арена Львів».

Як передає кореспондент УНІАН, перед глядачами постало яскраве дійство театралізованої вистави, в якій розповідалось про становлення міста Лева.

Присутніх глядачів привітали кращі спортсмени і футболісти Львівщини, а перерізати блакитну стрічку, яка символізувала відкриття стадіону до Євро-2012, було доручено дітям.

Саме дійство відбувалося у вигляді концертного шоу - без промов і виступів представників влади.

Після виступу РУСЛАНИ співачку АНЕСТЕЙШУ глядачам довелося чекати близько 15 хвилин. В паузі між цим присутніх розважали повітряними фігурами казкових героїв.

Відкриття стало справжнім карнавалом та піротехнічним шоу.

Віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ спостерігав за відкриттям стадіону з глядацької трибуни. Про це він повідомив журналістам у прес-залі по завершенню урочистої церемонії.

На запитання, чому він не виступав на відкритті, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що право виступу було віддано дітям. Він сказав, що шоу йому сподобалося і повідомив, що виступить з промовою під час відкриття львівського аеропорту.

«Я обіцяю бути присутнім і виступити під час відкриття львівського аеропорту», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також він ствердно відповів на запитання, чи буде президент України особисто брати участь у відкритті нового аеропорту у Львові.

Довідка УНІАН. Львівський стадіон розрахований на 32 тисячі 767 місць, з яких приблизно 300 – для почесних гостей у VIP-зоні та близько 150 - у зоні скайбоксів.

Конструкція місць запроектована таким чином, аби створювати максимальний ефект присутності глядачів на полі. Усі місця розміщені під накриттям, частина якого буде прозорою.

Особливістю проекту є променада, яка розподілятиме потоки відвідувачів між першим і другим ярусами арени. У ній розташують заклади громадського харчування. Водночас променада - важлива ланка у системі пересування та безпеки глядачів.

«Арена Львів» має натуральний газон із сучасними системами дренажу, підігріву та автоматичного поливу. До влаштування на арені траву два роки вирощували у Словаччині. Для забезпечення поля достатньою кількістю природного світла частина даху є прозорою. У зимовий час, коли сонця бракуватиме, газон освітлюватимуть штучним світлом. Після відкриття стадіону поле «протестують» футболісти під час запланованих матчів, потім воно буде спеціально законсервоване на зимовий період.

Полив трав’яного газону буде здійснюватися дощовою водою. Для накопичення природної вологи на території стадіону є два басейни загальною місткістю близько 1200 кубометрів.

У проекті озеленення стадіону запланована висадка близько 1,5 тис. дерев і кущів. Ці насадження займатимуть 5 тис. кв. м.

Після Євро-2012 на «Арені Львів» планують проводити футбольні матчі, спортивні події, концерти, масштабні конференції та розважальні заходи.