Офіційний курс валют на 1 листопада

Дані Нацбанку

Львів. 1 листопада. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.7000 (на 31 жовтня - 797.7000). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1116.8598 (на 31 жовтня - 1129.5432) 10 RUB - 2.6480 (на 31 жовтня - 2.6681) 100 PLN - 257.0626 (на 31 жовтня - 261.1661).

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