Офіційний курс валют на 1 листопада
09:03, 01 листопада 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 1 листопада. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.7000 (на 31 жовтня - 797.7000). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR - 1116.8598 (на 31 жовтня - 1129.5432)
10 RUB - 2.6480 (на 31 жовтня - 2.6681)
100 PLN - 257.0626 (на 31 жовтня - 261.1661).
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