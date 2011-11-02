Офіційний курс валют на 2 листопада

Дані Нацбанку

Львів. 2 листопада. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.8700 (на 1 листопада - 797.7000). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1087.2574 (на 1 листопада - 1116.8598) 10 RUB - 2.6036 (на 1 листопада - 2.6480) 100 PLN - 242.8323 (на 1 листопада - 257.0626).

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