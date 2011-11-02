Офіційний курс валют на 2 листопада
08:52, 02 листопада 2011Львів
0 0
Дані Нацбанку
Львів. 2 листопада. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.8700 (на 1 листопада - 797.7000). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR - 1087.2574 (на 1 листопада - 1116.8598)
10 RUB - 2.6036 (на 1 листопада - 2.6480)
100 PLN - 242.8323 (на 1 листопада - 257.0626).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter