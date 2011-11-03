Офіційний курс валют на 3 листопада
09:22, 03 листопада 2011Львів
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Львів. 3 листопада. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.9300 (на 2 листопада - 797.8700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR - 1101.8615 (на 2 листопада - 1087.2574)
10 RUB - 2.6006 (на 2 листопада - 2.6036)
100 PLN - 251.9981 (на 2 листопада - 242.8323).
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