Офіційний курс валют на 3 листопада

Львів. 3 листопада. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.9300 (на 2 листопада - 797.8700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1101.8615 (на 2 листопада - 1087.2574) 10 RUB - 2.6006 (на 2 листопада - 2.6036) 100 PLN - 251.9981 (на 2 листопада - 242.8323).

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