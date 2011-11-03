На Львівщині зіткнулося два легковика: є жертви

Львів. 3 листопада, УНІАН. У Львівській області під час зіткнення двох автомобілів одна особа загинула та трьох – травмовано. Інцидент стався 2 листопада на перехресті доріг Дрогобич-Трускавець-Львів в Дрогобицькому районі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.

На місці аварії інспектори ДАІ встановили, що 56-річний водій автомобіля «ВАЗ-21099» зіткнувся із автомобілем «УАЗ-3909» під керуванням 35-річного жителя села Меденичі Дрогобицького району.

Унаслідок зіткнення транспортні засоби отримали технічні пошкодження, а пасажир автомобіля «УАЗ-3906», 24-річна жителька села Мала Озимина Самбірського району, отримала тілесні ушкодження, від яких на місці пригоди померла.

Інші пасажири вказаного автомобіля, а саме – 47-річна, 51-річна та 52-річна жительки міста Дрогобич, отримали тілесні ушкодження.

За фактом ДТП ведеться перевірка.