На Львівщині стартує «Олімпійське лелеченя»

Львів. 3 листопада. УНІАН. У Львівській області розпочинається Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Олімпійське лелеченя».

«Захід відбуватиметься упродовж листопада 2011 року до квітня 2012 року серед учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів області кількома етапами: загальношкільний, районний (міський) та обласний», – зазначають організатори.

Після завершення ІІІ Обласного етапу спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» Національний олімпійський комітет України запросить кращі учнівські команди з усіх областей України для участі у фіналі змагань на базі міжнародного дитячого центру «Артек» влітку 2012 року.

Всеукраїнський спортивно-масовий захід «Олімпійське лелеченя» проводиться з метою виховання школярів на гуманітарних цінностях олімпійського руху – дружби, взаємоповаги, благородства, формування у них навичок і культури ведення здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом, організації змістовного дозвілля.