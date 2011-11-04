Костюк вивчатиме причини заборгованості із зарплат
09:00, 04 листопада 2011Львів
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Зустріч із ЗМІ
Львів. 4 листопада. УНІАН. У Львівській області безумовно потрібно ліквідовувати заборгованість із виплати заробітної плати. Про це на прес-конференції сказав голова Львівської ОДА Михайло Костюк, повідомили УНІАН у Львівській ОДА.
«Темпи будівництва також треба піднімати й іншого не дано», - сказав Михайло Костюк.
Він також наголосив, що потрібно вивчити причини заборгованості із зарплат.
«Питання заборгованості у три мільйони буде вирішено протягом наступного тижня», - сказав голова ОДА.
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