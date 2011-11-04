Костюк вивчатиме причини заборгованості із зарплат

Львів. 4 листопада. УНІАН. У Львівській області безумовно потрібно ліквідовувати заборгованість із виплати заробітної плати. Про це на прес-конференції сказав голова Львівської ОДА Михайло Костюк, повідомили УНІАН у Львівській ОДА.

«Темпи будівництва також треба піднімати й іншого не дано», - сказав Михайло Костюк.

Він також наголосив, що потрібно вивчити причини заборгованості із зарплат.

«Питання заборгованості у три мільйони буде вирішено протягом наступного тижня», - сказав голова ОДА.

