У Львові патрульні знайшли трьох підлітків, які втекли з дому

Львів. 4 листопада. УНІАН. Обох зниклих дітей, яких було оголошено у розшук Яворівським райвідділом працівники міліції виявили в одному з під’їздів житлового будинку Галицького району міста Львова.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«Ми перевіряли будинок на вулиці Дорошенка. На горищі побачили двох хлопців. Коли запитали, де вони живуть то старший розповів, що його батьки пиячать і він не хоче повертатися до дому, а молодший, що не може залишити товариша. З’ясувалося, що саме їх оголошено у розшук», - наголосив заступник командира взводу патрульно-постової служби ЛМУ ГУМВС України у Львівській області Юрій Левків.

Хлопчиків відвезли до Яворівського райвідділу міліції.

Того ж дня патрульні розшукали і мешканця Золочева, який пішов з дому ще 28 жовтня. 15-літнього дівчинка самотужки розшукував батько, а коли зрозумів, що сам не знайде сина повідомив до Золочівського райвідділу міліції.

Хлопчика із проблемної сім’ї, яка перебуває на обліку у КМСД також знайшли у Львові.