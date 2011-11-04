Останки двох вояків Вермахту перепоховають на Львівщині

Львів. 4 листопада. УНІАН. У Львівській області на військовому цвинтарі у селі Потелич Жовківського району перепоховають останки двох вояків Вермахту. Про це УНІАН повідомили в Інформаційно-освітньому відділі музею "Територія Терору".

6-7 жовтня біля с. Кореличі на Львівщині було знайдено останки двох вояків німецького Вермахту, які загинули у липні-серпні 1944 року. Роботи проводили волонтери ГО «Західноукраїнський центр історичних досліджень» спільно з працівниками ЛКП «Доля».

«На глибині близько 70 сантиметрів, посеред сільського пасовища, ми натрапили на фрагменти людських решток. Детальніша ексгумація дозволила виявити два чоловічі скелети віком до 30 років кожен. Супутні предмети, такі як ґудзики, частини армійських чобіт, уніформи, шкіряні ремені, патрони від автомата системи «MP-40» та інші деталі свідчать про те, що тут знаходяться поховання вояків німецького Вермахту», – повідомив керівник ексгумаціїних робіт Василь Іртих.

За його словами, відсутність достатньої кількості артефактів вказує на можливість пограбування могили. Адже виявити солдатські ідентифікаційні жетони, які могли б допомогти віднайти родичів загиблих, не вдалося. Ймовірно, вони були втрачені перед захороненням або розкрадені «чорними археологами» пізніше.

Відповідно до зібраних свідчень, вояків могли поховати місцеві мешканці. Відтоді про них забули, оскільки у часи Радянського Союзу люди уникали розмов на такі теми.

Зараз роботи ще тривають.