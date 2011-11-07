Мер Львова запропонував назвати аеропорт іменем короля Данила

Львів. 7 листопада. УНІАН. Міський голова Львова Андрій Садовий подав пропозицію в уряд назвати аеропорт Львова іменем короля Данила.

Як поінформували УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це повідомив сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий.

До уряду подана пропозиція щодо назви Львівського аеропорту. Міський голова запропонував назвати Львівський аеропорт іменем короля Данила, - зазначається у повідомленні.

«За останні місяці я чув дуже багато пропозицій щодо назви нашого летовища – імені Митрополита Андрея Шептицького, Степана Бандери, Івана Франка, Пінзеля. Я подивився на голосування, яке було на сайті visitlviv – з домінуючою перевагою перемагає пропозиція «імені короля Данила». Це та пропозиція, яку я офіційно подав в уряд. Це хороше вирішення цього питання, це компромісна пропозиція, яка має об’єднати усіх львів’ян. Ми повинні гідно вшанувати засновника нашого міста», - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.