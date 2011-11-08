Стадіон "Арена-Львів" готовий приймати футбольні матчі

Львів. 8 листопада. УНІАН. Стадіон "Арена-Львів" практично на сто відсотків готовий приймати футбольні матчі.

Як повідомляє прес-служба Львівської ОДА, про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр інфраструктури України Борис Колесніков 7 листопада в ексклюзивному інтерв’ю для телепередачі «Наш репортер».

«Сьогодні перед урочистостями з нагоди Дня залізничника я був на стадіоні «Арена-Львів» і повинен сказати, що він готовий на сто відсотків приймати футбольні матчі. 15 листопада тут пройде товариський матч між збірними України та Австрії».

Також Борис Колесніков зазначив, що злітно-посадкова смуга вводиться в експлуатацію частинами, і повністю буде здана вже у грудні цього року, а аеропорт – в березні наступного року.