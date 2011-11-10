Квитків на матч Україна – Австрія уже немає

Львів. 10 листопада. УНІАН. Квитки на футбольний матч Україна – Австрія, який повинен відбутися 15 листопада на «Арені-Львів», уже немає у продажі, повідомляє кореспондент Вголосу.

Учора, 9 листопада, квитки на футбол продавали в мережах магазинів «Вухо.Ком» у чотирьох точках Львова. Утім, вони розійшлися дуже швидко. За словами вболівальників, які стояли у черзі за «перепустками» на історичний матч, чимало білетів купили спекулянти. Для прикладу, на вулиці Шпитальній, 13, в одні руки продавали безмежну кількість білетів.

До речі, сьогодні саме тут повідомили, що мережа магазинів «Вухо.Ком» через агресивних вболівальників відмовилася продавати квитки на футбол. Утім, цю інформацію підтвердити не вдалося. Вона не є офіційною. За словами працівників магазину, квитків немає. Їм невідомо чи надійдуть ще квитки у продаж. На будь-яке запитання щодо отримання хоч якоїсь інформації, чуємо чітку відповідь: «Ми нічого не знаємо». Утім, за інформацією кореспондента Вголосу, сьогодні квитків у продажі уже не було. Невже вони так швидко розійшлися?