Львів. 10 листопада. УНІАН. У Львові 150 підприємств мають заборгованість по зарплаті. Загальна сума заборгованості перевищує 39 млн. гривень.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, більшість підприємств, що мають заборгованість по зарплаті – економічно активні.

«Зі 150 підприємств, що мають заборгованість по зарплаті – 69 – економічно активні, 49 – економічно неактивні, 32 - банкрути»,- повідомляють у відділі праці Львівської міської ради.

Найбільші борги перед своїми працівниками мають підприємства державної форми власності – 12,3 млн. гривень; інші форми власності – 9,7млн. гривень; 2,3млн. гривень - комунальної форми власності.

З найбільших боржників по зарплаті – Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, заборгованість – 8,5 млн. гривень; 2,5 млн. гривень - ТзОВ «Комфортбуд-1», - інформує прес-служба.