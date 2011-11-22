Президент привітав голову Львівської ОДА з уродинами

Львів. 22 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав з днем народження голову Львівської ОДА Михайла Костюка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Прийміть мої сердечні вітання з нагоди 50-річного ювілею. Упродовж багатьох років плідної професійної діяльності ви здобули заслужений авторитет і повагу як умілий та мудрий керівник, особистість з високими моральними якостями, справжній патріот України», – зазначено в привітанні.

Також в привітанні зазначено, що управлінський талант Костюка, організаторські здібності та багатий практичний досвід роботи на відповідальних державних посадах і надалі будуть надійною запорукою подальшого соціально-економічного розвитку Львівської області, забезпечення добробуту її жителів.

«Щиро бажаю Вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, довгих років щасливого життя та нових здобутків в ім'я процвітання Української держави», – наголосив В.Янукович.

Михайло Костюк народився 22 листопада 1961 року у с. Кобилець Коломийського району Івано-Франківської області.