У Львівській ОДА реєструватимуть усіх відвідувачів

Львів. 24 листопада. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк виступив із ініціативою облаштування довідкової служби у холі приміщення облдержадміністрації та облради. Про це Михайло Костюк повідомив під час інтерв’ю телеканалу «24», повідомила прес-служба Львівської ОДА.

Михайло Костюк наголосив, що потрібно створити максимально комфортні умови для відвідувачів, зокрема утеплити хол будівлі та облаштувати роботу довідкової служби. Під час роботи довідкової служби, згідно з ініціативою Михайла Костюка, можна буде написати звернення до органів влади, дізнатись іншу корисну актуальну інформацію про життя Львівщини.

Також голова облдержадміністрації наголосив, що при вході у приміщення проводитиметься реєстр усіх відвідувачів.

Михайло Костюк також додав, що найближчим часом матиме розмову на цю тему із головою Львівської облради Олегом Панькевичем, під час якої обговорюватимуться способи втілення такого задуму у життя та питання виділення коштів на створення довідкової служби.