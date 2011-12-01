Завтра у Львові відбудеться Антифашистський конгрес
18:49, 01 грудня 2011Львів
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В приміщенні кінотеатру „Львів”
Львів. 1 грудня. УНІАН. 2 грудня у Львові відбудеться Антифашистський форум, який пройде під гаслом „Ні – новітньому неофашизму!”.
Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.
За його словами, очікується участь керівництва Антифашистського комітету України, представників ветеранських і громадських організацій з областей України.
Конгрес буде проводитися у приміщенні кінотеатру „Львів” і розпочнеться о 10.00.
На 16.00 заплановано прес-конференцію учасників Антифашистського конгресу.
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