Завтра у Львові відбудеться Антифашистський конгрес

Львів. 1 грудня. УНІАН. 2 грудня у Львові відбудеться Антифашистський форум, який пройде під гаслом „Ні – новітньому неофашизму!”.

Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

За його словами, очікується участь керівництва Антифашистського комітету України, представників ветеранських і громадських організацій з областей України.

Конгрес буде проводитися у приміщенні кінотеатру „Львів” і розпочнеться о 10.00.

На 16.00 заплановано прес-конференцію учасників Антифашистського конгресу.