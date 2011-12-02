Микола Азаров прибув до Львова

Львів. 2 грудня. УНІАН. Сьогодні до Львівської області з робочим візитом прибув прем’єр-міністр України Микола Азаров.

У львівському аеропорту високого гостя зустріли голова Львівської ОДА Михайло Костюк, міський голова Львова Андрій Садовий та інші посадовці.

Прем’єр-міністр оглядає хід будівництва та реконструкції об’єктів ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Також передбачена участь Миколи Азарова у відкритті терміналу на оптовому ТзОВ «Шувар», ознайомлення з роботою ОСББ «Дружба-2007», роботою корпорації «Енергоресурс-інвест» та з новозбудованим стадіоном «Львів-Арена».

Прем’єр-міністр України також ознайомиться з ремонтом та модернізацією дороги державного значення загального користування М-10 Львів-Краковець.