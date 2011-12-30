Міліцію Львівщини очолив Олександр Рудяк

Львів. 30 грудня. УНІАН. Начальником Головного управління МВС України у Львівській області, наказом Міністра МВС України, призначено генерал-майора міліції Олександра Рудяка.

Сьогодні перший заступник Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Сергій Черних представив особовому складу міліції області новопризначеного керівника. Офіційне представлення Олександра Рудяка відбулося за участі його попередника на цій посаді генерал-майора міліції Богдана Щура, голови Львівської ОДА Михайла Костюка, міського голови Львова Андрія Садового.

Сергій Черних оголосив Наказ Міністра МВС України про призначення нового керівника Головного управління МВС України у Львівській області і відзначив, що „Олександр Рудяк має великий організаційний досвід і талант розшуківця”.

У свою чергу Олександр Рудяк подякував за висловлену йому довіру і наголосив на тому, що „ніяких революцій, ні кадрових, ні організаційних - не буде”.

„Ми будемо виконувати покладені на нас обов’язки - захищати права і свободи громадян”, - наголосив Олександр Рудяк.

Перший заступник Міністра МВС також висловив вдячність Богдану Щуру, якого сьогодні буде представлено начальником Управління МВС України у Волинській області, за роботу і побажав подальших успіхів на новій посаді.

Голова Львівської ОДА Михайло Костюк, своєю чергою, наголосив на тому, що Львівщина передає на Волинь досвідченого оперативника і висловив сподівання, що новий очільник міліції Львівщини Олександр Рудяк „принесе у Львівську область вітер спокою, впевненість та стабільність в регіоні».

Довідка. Рудяк Олександр Вікторович народився на Полтавщині 11 березня 1967 року. Генерал-майор міліції. Має дві вищих освіти: педагогічну та юридичну.

Службу у органах внутрішніх справ Олександр Рудяк розпочав з 1992 року на посаді оперуповноваженого карного розшуку Октябрського райвідділу міліції міста Полтави. З червня 1994 року — оперуповноважений у особливо важливих справах Лубенського відділу по боротьбі з організованою злочинністю при УМВС. З травня 2000 року — начальник селищного відділення міліції смт. Градизьк Глобинського РВ. З січня 2001 року Олександр Вікторович очолював Хорольський райвідділ міліції, а з червня 2003 року обіймав посаду виконуючого обов’язки заступника начальника управління — начальника відділу по боротьбі з організованими злочинними угрупуваннями та лідерами злочинного середовища УБОЗ УМВС. З липня 2003 року — заступник начальника управління — начальник відділу по боротьбі з організованими злочинними угрупуваннями та лідерами злочинного середовища УБОЗ УМВС. З березня 2004 року Олександр Рудяк відряджений у розпорядження ГУМВС України в АР Крим, де займав посаду першого заступника начальника ГУМВС Криму. З 22 березня 2010 року Олександр Рудяк очолював ГУМВС України в Полтавській області.

