У кіосках Львова заборонили продаж алкоголю і пива

Львів. 3 січня УНІАН. З 1 січня у кіосках Львова заборонено продавати алкогольні, слабоалкогольні напої та пиво.

Як повідомили УНІАН у департаменті економічної політики Львівської міської ради, з 1 січня цього року, відповідно до ухвали міської ради №100 від 15.12.2011р. «По обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території м.Львова», у кіосках заборонено продавати пиво, алкогольні та слабоалкогольні напої.

«З 1 січня ухвала вступила в дію і розпочали працювати комплексні комісії департаменту економічної політики та районних адміністрацій. Перше – це складання протоколу, друге – штраф, третє – це зміни в мережу і виключення малої архітектурної форми з мережі міста Львова і припинення існування. Найважливіше – це малі архітектурні форми, де є багато випадків продажу алкогольних і слабоалкогольних напоїв неповнолітнім. Друге – перевірки магазинів. Я підтримую думку, щоб у супермаркетах були окремі відділи з окремим входом, де будуть продавати алкоголь. Але підприємствам треба дати час на реалізацію цього рішення. У багатьох країнах світу є практика обмеження часу продажу алкоголю і конкретні місця з окремим входом», - зазначив у коментарі УНІАН міський голова Львова Андрій Садовий.

За інформацією відділу торгівлі департаменту економічної політики Львівської міської ради, вже цього тижня працівники міської ради та районних адміністрацій проводитимуть перевірки щодо продажу алкоголю у МАФах. «Ще цього тижня даватимемо попередження. А вже наступного тижня рейди проводитимемо спільно з працівниками міліції. Тож просимо і власників кіосків, і продавців зважати на це», - зазначила начальник відділу торгівлі Галина Шарко.

Довідка УНІАН. Відповідно до ухвали №1000 Львівської міської ради, тимчасові споруди визнані непридатними для торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного). Також, відповідно до цієї ухвали, у магазинах та супермаркетах Львова алкоголь можна продавати з 12:00 до 20:00 год.