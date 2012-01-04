У горах на Львівщині травмувалося 42 лижники

Львів. 4 січня. УНІАН. З початку гірськолижного сезону у Львівській області рятувальниками МНС надано допомогу 42 травмованим туристам-лижникам та проведено пошуково-рятувальні роботи 3 загублених туристів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України у Львівській області.

Зокрема, впродовж 3 січня на лижних трасах г. Тростян та г. Високий Верх надавалася допомога 7 травмованим туристам-лижникам.

Високий Верх – гірська вершина Сколівського району. Висота гори 1 242 метри над рівнем моря. Ширина гірськолижного схилу - 50-100 метрів середньої і вищої складності. Поруч з горою Високий Верх на схилі гори Зворець розташований відомий гірськолижний комплекс «Захар Беркут».