У горах на Львівщині травмувалося 42 лижники
17:38, 04 січня 2012Львів
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Львів. 4 січня. УНІАН. З початку гірськолижного сезону у Львівській області рятувальниками МНС надано допомогу 42 травмованим туристам-лижникам та проведено пошуково-рятувальні роботи 3 загублених туристів.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України у Львівській області.
Зокрема, впродовж 3 січня на лижних трасах г. Тростян та г. Високий Верх надавалася допомога 7 травмованим туристам-лижникам.
Високий Верх – гірська вершина Сколівського району. Висота гори 1 242 метри над рівнем моря. Ширина гірськолижного схилу - 50-100 метрів середньої і вищої складності. Поруч з горою Високий Верх на схилі гори Зворець розташований відомий гірськолижний комплекс «Захар Беркут».
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