ДАІ розшукує водія, який збив велосипедиста
17:55, 04 січня 2012Львів
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Потерпілий в лікарні
Львів. 4 січня. УНІАН. На дорозі Львів-Ковель водій невстановленого автомобілем збив 46-річного велосипедиста, після чого з місця ДТП втік. Про це УНІАН повідомили прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Інцидент стався 3 січня в Сілець Сокальського району. Попередні причини ДТП, за даними ДАІ, перевищення водієм автомобіля безпечної швидкості руху.
Унаслідок наїзду велосипедиста із тілесними ушкодженнями госпіталізували в нейрохірургічне відділення Червоноградської центральної міської лікарні.
Пошуки водія автомобіля тривають. Свідків цієї ДТП ДАІ закликаємо зголошуватися за номерами телефонів: 234-09-32 або 102.
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