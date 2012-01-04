ДАІ розшукує водія, який збив велосипедиста

Львів. 4 січня. УНІАН. На дорозі Львів-Ковель водій невстановленого автомобілем збив 46-річного велосипедиста, після чого з місця ДТП втік. Про це УНІАН повідомили прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Інцидент стався 3 січня в Сілець Сокальського району. Попередні причини ДТП, за даними ДАІ, перевищення водієм автомобіля безпечної швидкості руху.

Унаслідок наїзду велосипедиста із тілесними ушкодженнями госпіталізували в нейрохірургічне відділення Червоноградської центральної міської лікарні.



Пошуки водія автомобіля тривають. Свідків цієї ДТП ДАІ закликаємо зголошуватися за номерами телефонів: 234-09-32 або 102.