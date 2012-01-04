У Львові зросли тарифи на воду для населення

Львів. 4 січня. УНІАН. З 1 січня 2012 року у Львові зросли тарифи на холодне і гаряче водопостачання. Тарифи зросли згідно з рішенням Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг.

Відтак, користувачі ЛКП «Львівтеплоенерго» (населення) платитимуть за гарячу воду не 18,75 грн/куб, а 20,16 грн, тобто на 7,5% більше. Користувачі послуг ЛКП «Залізничнетеплоенерго» (населення) платитимуть за гарячу воду на 8% більше – 18,64 грн /куб (досі 17,24 грн).

На холодне водопостачання досі діяв тариф 5,72 за м. куб (для населення), з 1 січня ціна зростає до 7 грн.

Для бюджетних установ збільшення тарифу на водопостачання становить 16%.