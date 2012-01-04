Водій іномарки спричинив потрійне ДТП

Львів. 4 січня. УНІАН. У Львові на вулиці Шота Руставелі 20-річний водій автомобіля «Опель Вектора» в’їхав у стоячий автомобіль марки «Деу Матіз», за кермом якого знаходилась 42-річна львів’янка.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, після цього автомобіль «Деу Матіз» інерційно рухаючись наїхав на інший стоячий автомобіль марки «ГАЗ-3110».

Унаслідок зіткнення транспортні засоби отримали технічні пошкодження, а водій автомобіля «Опель Вектра» – тілесні ушкодження. У нього – струс головного мозку, забій м’яких тканин тім’яної ділянки голови.

Обставини ДТП з’ясовуються.