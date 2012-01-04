Завтра на Львівщині дощ з мокрим снігом

Львів. 4 січня. УНІАН. Львівський регіональний центр з гідрометеорології МНС попереджає про погіршення погодних умов 5 січня.

За інформацією Гідрометцентру, 5 січня у Львові вночі та вранці на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вночі місцями, вранці та вдень по всій території очікуються пориви південно-західного вітру до 17-22м/с.

Водночас у Львівській області на 5 січня обіцяють дощ з мокрим снігом. У регіоні вітер південно-західний 7-12м/с, подекуди пориви вітру 15-20м/с.

Температура повітря коливатиметься від 3°С морозу вночі до 5°С тепла вдень.

Окрім цього, завтра у західних областях пориви вітру 15-20м/с, на високогір'ї Карпат 30-35м/с; вночі та вранці у південних областях місцями туман, видимість 200-500 м, на дорогах східної частини ожеледиця; вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями сильні опади.