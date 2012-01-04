На Львівщині син побив батька до смерті
20:37, 04 січня 2012Львів
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Обставини з’ясовуються
Львів. 4 січня. УНІАН. У Львівській області син побив батька до смерті. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Про смерть пенсіонера в Мостиський райвідділ міліції повідомив черговий лікар Мостиської центральної районної лікарні. Чоловік повідомив, що у хірургічному відділенні раптово помер 70-річний пенсіонер. Смерть потерпілого наступила внаслідок тяжких тілесних ушкоджень.
Правоохоронці з’ясували, що побив пенсіонера його син. Зловмисника затримали.
Обставини трагедії з’ясовуються.
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