На Львівщині син побив батька до смерті

Львів. 4 січня. УНІАН. У Львівській області син побив батька до смерті. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Про смерть пенсіонера в Мостиський райвідділ міліції повідомив черговий лікар Мостиської центральної районної лікарні. Чоловік повідомив, що у хірургічному відділенні раптово помер 70-річний пенсіонер. Смерть потерпілого наступила внаслідок тяжких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці з’ясували, що побив пенсіонера його син. Зловмисника затримали.

Обставини трагедії з’ясовуються.